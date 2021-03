Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Odontoiatri bellunesi di Andi pronti, dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi dal Ministero della salute, a fare la propria parte nella campagna vaccinale per il coronavirus in provincia. «Gli iscritti di Andi Belluno sono pronti a dare manodopera su base volontaria - si legge in una nota diffusa ieri -. Alla sede provinciale sono già arrivate le richieste di colleghi che si rendono disponibili alla somministrazione del vaccino nelle...