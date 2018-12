Una cattedrale ispirata ai tendoni dei circhi, vuota da 40 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'architetto Giuseppe Davanzo nel 1992, questo monumento all'architettura l'aveva pensato nel 1964, immaginandolo come il tendone di un circo, a riproduzione proprio dei tendoni sotto i quali fino ad allora si svolgeva il mercato del bestiame. Il nuovo Foro Boario, costruito dall'impresa Pio Guaraldo di Treviso, fu inaugurato nel 1968, con quella sua caratteristica a quadrati sovrapposti che nascondevano un geniale metodo di controventatura dell'aria all'interno, circostanza che permetteva un ricircolo naturale. Le cose non andarono come...