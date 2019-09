CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una catena di soccorsi mobili in caso di emergenze. È ormai fondamentale per il Bellunese, come ha dimostrato Vaia. Così ieri a Pieve di Cadore si è parlato del progetto del Punto Medico Avanzato, che servirà per garantire la sicurezza sanitaria sul territorio in caso di grandi eventi. Presenti in gran numero le associazioni di volontariato bellunesi. Sarà affidata a loro la gestione con il coordinamento del 118. Ma la risposta, per entrare nel concreto e passare dal progetto ai fatti, deve arrivare dalle Regione Veneto che ieri, pur...