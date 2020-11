GLI ANZIANI

VENEZIA Sono 12 su 31, dunque più di un terzo, le case di riposo presenti sul territorio di competenza dell'Ulss 3 Serenissima, ad essere oggi Covid-free, vale a dire senza alcun paziente positivo al suo interno.

PERCORSO NETTO

Precisamente, si tratta della Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo di Venezia; della Casa dell'Ospitalità Santa Maria del Mare al Lido; degli Anni Azzurri di Quarto d'Altino; della Casa di Riposo Ca' dei Fiori di Quarto d'Altino; della Residenza Ire Contarini della Gazzera e della Residenza Santa Maria del Rosario di Carpenedo; della Residenza Venezia di Marghera; della Casa San Giuseppe del Caburlotto a Spinea; della Residenza Sereni Orizzonti di Marcon; della Casa Don Vittorio Allegri di Salzano; del Centro residenziale per anziani Umberto I di Stra e della Residenza della Salute di Fiesso d'Artico.

LE INDAGINI DELLA PROCURA

Un numero significativo per una realtà, quella delle case di riposo, su cui sin dall'inizio della pandemia si sono accesi i fari, e anche non poche polemiche, a causa dei numerosi contagi che hanno coinvolto vari istituti e, purtroppo, determinato diverse morti: 120 nella Ulss 3 e 17 nell'Ulss 4 del Veneto orientale. Una sequela di croci che, peraltro, hanno portato la Procura della Repubblica ad aprire una ventina di fascicoli, facendo acquisire dai Nas la documentazione necessaria, al fine di verificare che nelle strutture fossero state adottate tutte le misure di sicurezza sanitaria prescritte.

In un caso, relativo alla Residenza Adele Zara di Mira, il pm Giovanni Gasperini ha chiesto l'archiviazione, non essendo emersa alcuna violazione, sul caso di un ospite mandato in ospedale e tornato con tampone negativo, per poi risultare contagiato e quindi deceduto.

LA STRUTTURA PIU' COLPITA

Una parte consistente degli esposti riguarda la Residenza Venezia di Catene, dove in primavera c'è stata una trentina di vittime, risultando la struttura più colpita dai lutti.

Alcuni familiari, patrocinati dall'avvocato Giorgio De Luigi, hanno chiesto alla magistratura di approfondire l'applicazione dei protocolli adottati per garantire l'incolumità dei residenti e verificare eventuali responsabilità. Oggi, come si diceva, la struttura è completamente senza contagi.

L'altro giorno, facendo il punto della situazione sulla pandemia, il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben ha ricordato che nella prima ondata il picco nelle case di riposo si era avuto il 14 aprile scorso con 349 anziani positivi sul totale di 3.479, pari al 9%. Ora, invece, la situazione è differente: attualmente gli anziani positivi sono scesi al 7,7%, mentre è aumentata la percentuale degli operatori, 4,5% contro il 3,8%.

«Il virus è molto diffuso sul territorio ed è entrato in più istituti ma in media con meno ospiti coinvolti per ciascuno ha spiegato Dal Ben . Ci sono strutture che in primavera sono state colpite in modo pesante e ora sono Covid-free. E questo è un segnale importante». Dal Ben ha sottolineato che l'azienda sanitaria si tiene in contatto ogni giorno con la direzione delle case di riposo; c'è una cinquantina di infermieri e di operatori socio sanitari ospedalieri che ha dato disponibilità a lavorare nelle strutture per anziani, in straordinario; e gli specialisti - dagli infettivologi ai pneumologi fino ai rianimatori - sono sempre pronti a collaborare per contrastare la diffusione del contagio.

Alvise Sperandio

