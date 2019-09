CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una canoa, un giubbotto salvagente e niente altro. Sono stati ritrovati alle sette e quaranta di domenica sera su uno scoglio dell'isola di Pantelleria e sono gli unici elementi in mano ai soccorritori che da più di 24 ore cercano disperatamente Federico Merlo. Il ventunenne siciliano, cresciuto a Padova e tutt'ora iscritto alla facoltà di lingue del Bo, è scomparso nel nulla durante una tempesta che la gente del posto definisce «apocalittica». Lo stanno cercando venti uomini sia in mare che a terra, ma ieri a tarda sera dall'isola non...