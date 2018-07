CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una candidatura «in controtendenza», come l'ha definita il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Cortina si ripropone come culla degli sport invernali, riportando la montagna al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese dell'Europa», si legge nello studio di fattibilità della candidatura.PUNTI DI FORZA Il concetto di riportare le Olimpiadi invernali alla neve in contrapposizione alle due città metropolitane. In più, massima sostenibilità economica, ambientale e sociale in un territorio simbolo inserito nella lista dei patrimoni...