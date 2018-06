CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una campagna elettorale lunghissima, fin dal commissariamento di Palazzo Tassoni a febbraio per la caduta dell'amministrazione di Massimo Barbujani. Anzi, ancor più lunga: due anni in opposizione e i tanti alla guida dei comitati a difesa dell'ospedale. La conquista della pole position al primo turno di Omar Barbierato è un risultato che viene da lontano. A questo si potrebbero aggiungere gli effetti del centrodestra lacerato, che si è presentato alle urne diviso in più rivoli, con Lega e Forza Italia da una parte (con Emanuela Beltrame),...