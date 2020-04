Una strategia nazionale di comunicazione sulla sicurezza sanitaria sulle spiagge. E' l'iniziativa che verrà avviata dai Comuni aderenti al G20s, il coordinamento delle venti spiagge più importanti d'Italia, e l'Enit, l'Agenzia nazionale per il turismo. La decisione è stata concordata nell'ultimo tavolo tecnico tra i sindaci delle città balneari al quale hanno partecipato anche il presidente di Enit Giorgio Palmucci e il direttore della stessa agenzia Gianni Bastianelli. L'incontro è stato richiesto per avere indicazioni chiare sulle prossime azioni di promozione e comunicazione che il Governo avvierà attraverso Enit. Le parole d'ordine saranno: sicurezza sanitaria sulle spiagge e turismo di prossimità. «La situazione ora è in piena evoluzione spiega Giorgio Palmucci, presidente Enit quello che in questo momento stiamo facendo è lavorare in maniera tale che si possa prevedere un'azione di supporto alle regioni, agli operatori e alle associazioni di categoria in maniera da far partire la stagione estiva. Il punto di partenza sarà il turismo di prossimità, quindi italiano. La sottosegretaria Bonaccorsi mi ha confermato che nel decreto aprile che dovrebbe essere emanato ad inizio settima prossima, ci saranno misure di sostegno al turismo, agli operatori e ai turisti». Durante l'incontro è emerso l'impegno a creare azioni di promozione dell'Italia e del turismo italiano. A chiedere l'incontro è stata Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti: «La ripartenza sarà graduale dice - ma ad inizio stagione, verso giugno, si potrebbe ipotizzare l'avvio di una campagna di comunicazione di tutto il balneare italiano orchestrata da Enit». (g.bab)

© RIPRODUZIONE RISERVATA