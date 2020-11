«Lo Stato beffa le attività commerciali in zona gialla, negando qualsiasi sostegno economico. Peccato che in quei paesi non si veda in giro un'anima. E chi ci rimette sono sempre gli stessi. Ad esempio commercianti che già faticano ad andare avanti in una situazione normale. Figuriamoci oggi, becchi e bastonati da quasi dieci mesi». E' uno sfogo sconsolato quello di Gino Pante, titolare di un negozio di abbigliamento e articoli sportivi a Lamon. E anche con un ricco trascorso di amministratore nonché di presidente della Consulta veneta dei piccoli comuni Anci. «Le tre diverse colorazioni istituite dal Governo per indicare i gradi di pericolosità del virus, ha creato, parallelamente, diversi gradi di disparità economica tra regioni», afferma illustrando i fatti Pante. Le regioni gialle, infatti, le cui attività rimangono aperte, o parzialmente aperte, non hanno diritto ad alcun ristoro economico o agevolazione fiscale, a differenza delle attività presenti nelle zone rosse o arancioni.

«Questa situazione - sottolinea Pante - non tiene assolutamente conto delle conseguenze economiche a cui vanno incontro le attività alle quali è consentita l'apertura perché situate in regione gialle - mi riferisco in particolare alle piccole attività commerciali. Esse, infatti, non operano in un contesto normale, la pandemia ha causato una contrazione degli acquisti. Le persone, forse per paura, e anche per mancanza di lavoro e di soldi, si spostano di rado e il loro potere d'acquisto è notevolmente diminuito. Per tali motivi ritengo assurdo non sostenere anche tutte le attività che operano in zona gialla». «Per quanto riguarda le zone di montagna, delle quali mi sono occupato in passato come presidente della Consulta Anci Veneto piccoli comuni, la situazione è ancora più disastrosa - sottolinea Pante -. Tenere aperta un'attività comporta dei costi non indifferenti, se poi la pandemia ha bloccato i consumi, evitare il fallimento diventa responsabilità del Governo. Promuovere l'acquisto di beni online, come stanno facendo alcuni personaggi di spicco nel dibattito pubblico, e negare qualsivoglia aiuto economico o detassazione a queste attività perché operano in zone gialle, mi sembra una beffa inaccettabile».

Raffaella Gabrieli

