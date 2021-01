MIRA

«Il Covid è una nuova pestilenza, ma la battaglia va vinta sul territorio. Invito i medici ad una maggiore responsabilità, disponibilità e presenza, specie in questo particolare momento». Francesco Sacco, assessore alle Politiche sanitarie di Mira e dallo scorso maggio in pensione dopo quarant'anni di servizio come medico di famiglia ha superato anche il Covid. «Dopo 20 giorni di isolamento obbligatorio, perché positivo al Covid 19, e sintomatico durante il quale febbre, tosse, tachicardia e astenia l'hanno fatta da padrone fino a pensare al ricovero racconta Sacco posso finalmente tornare in famiglia e nella comunità. Venti giorni vissuti in isolamento per evitare di contagiare gli altri ed i familiari ed attenendomi ad una ferrea terapia medica, seguito telefonicamente dal dirigente medico della Pneumologia di Dolo Accursio Aloi, che ringrazio».

VOLONTARIO

Sacco nei mesi scorsi non si era risparmiato nell'aiutare gli ex colleghi medici facendo il volontario nell'ambulatorio di piazza Mercato a Oriago, nella convinzione che questa battaglia va combattuta e vinta sul territorio, per le strade, nelle case attenendosi a tutte le misure anti-Covid. L'assessore ora sta progressivamente riprendendo le forze e nei giorni scorsi ha inviato una mail ai medici miresi. «Ai medici di medicina generale, che vanno ringraziati per quanto stanno facendo spiega Sacco - chiedo la massima disponibilità e la massima responsabilità. Servono risorse umane ed economiche che valorizzino il territorio con la riorganizzazione della Medicina territoriale e il ripristino di tanti servizi tolti. A Mira serve un nuovo Distretto sanitario, per Mira e la Riviera, dove i medici possano trovarsi, regolarmente assieme al direttore, per discutere i casi e decidere assieme come poterli affrontare e dove la popolazione trovi un valido supporto territoriale alle diverse necessità. Capisco il momento difficile sottolinea l'assessore rivolto ai medici -, ma bisogna anche capire i bisogni degli altri, che vedono nel medico di famiglia l'unica persona in grado di dare risposte immediate. Le Medicine integrate, avendo più personale degli altri, hanno l'obbligo di essere più puntuali, dando anche in questo momento il numero di cellulare agli assistiti come già fanno tanti medici. Bisogna dimostrare nella pratica conclude l'assessore - è che la categoria c'è e rappresenta la sentinella del territorio».

Luisa Giantin

