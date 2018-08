CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNA BATOSTALa sentenza del Tar che sancisce la vittoria su tutta la linea del sindaco Luigi Brugnaro, genera una delusione diffusa e qualche reazione rabbiosa nel fronte dei separatisti, ma c'è chi ancora non si arrende. I fautori di Mestre Comune ci credevano perché erano certi sia di poter arrivare al voto, che di raggiungere il quorum e far vincere il Sì alla proposta di suddivisione amministrativa del Comune. Ieri, nell'ultimo giorno utile, mentre anche il Comune aveva messo in moto la macchina organizzativa per la campagna elettorale...