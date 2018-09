Una banchina in concessione portuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUOGOVENEZIA L'incidente è avvenuto lungo il canale della Scomenzera, sulla banchina portuale in concessione alla Boscolo Bielo Ivano Srl che lì ha il deposito materiali edili da cui rifornisce non solo Venezia ma anche gran parte del territorio metropolitano, oltre all'ormeggio per barche e zattere di grandi dimensioni con le quali vengono effettuati trasporti eccezionali via acqua. Per arrivarci via terra da piazzale Roma occorre prendere la rampa che porta a Santa Marta. Oppure ci si può arrivare direttamente da Santa Marta, passando...