Una banale caduta in montagna, poi il ricovero in ospedale a Treviso in gravissime condizioni dove per dodici giorni è rimasta in coma. Alla fine il fisico di Marcello Mazzoni Toninato, ex dirigente scolastica di Venezia, ha ceduto. Aveva 83 anni. L'incidente risale all'8 novembre scorso quando la signora, rimasta vedova alcuni anni fa, stava percorrendo un sentiero di montagna assieme a un amico. I due stavano camminando fianco a fianco quando l'anziana è incespicata all'improvviso battendo violentemente il capo a terra. Priva di sensi, era stata subito soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Invano. «È successo tutto per una caduta banale» racconta la figlia Alberta Toninato, regista, insegnante teatrale e fondatrice dell'associazione culturale Bottegavaga. «Mamma stava benissimo, era una donna vitale, viaggiava moltissimo». Durante il lockdown era rimasta bloccata a lungo all'estero. A ricordarla con affetto è il collega Rocco Fiano, che l'aveva conosciuta quando Marcella Mazzoni Toninato era dirigente scolastica alla Dante Alighieri in centro storico.

