IL BILANCIO

BELLUNO Nel complesso bene. Anzi, oltre le aspettative. I bellunesi hanno risposto all'appello dei commercianti e dopo settimane di acquisti online si sono riversati in centro. In questi giorni i negozi delle piazze stanno accogliendo decine e decine di persone che festeggiano la ritrovata libertà anche con un po' di shopping. Certo, tre mesi di affitti arretrati, di bollette insolute e di mancati guadagni non vengono spazzati via da due settimane di buoni incassi, ma i segnali che arrivano dalla città sono positivi e servono, oggi, per guardare al futuro con maggiore speranza. C'è chi tiene le dita incrociate perché i giorni fortunati non siano seguiti da altri disastrosi e chi in tutto questo vede, forse, un cambiamento dei consumi, una nuova consapevolezza nelle persone. Certo è che oggi negozianti e clienti riflettono su quello che è stato, su come ripartire e su quello che sarà. La speranza dei primi è che i secondi tornino a riscoprire le botteghe sotto casa e che l'aspetto desolante delle vie spente, con le vetrine inanimate, sia da monito per il futuro. Gli esercizi vivono del passaggio dei cittadini, prima che dei turisti.

IL CAMBIAMENTO

Non si preoccupa troppo di misurare e di trarre bilanci, Alessandro del negozio di abbigliamento Ethiq, di via Mezzaterra. Da sempre lui e la compagna Rita cantano fuori dal coro procedendo in contro corrente rispetto alla moda usa e getta, alle collezioni buone un mese e subito riposte in magazzino per essere sostituite da nuovi capi. Forse la crisi, l'incertezza, la riflessione naturalmente stimolate dai mesi di quarantena porteranno ad un nuova consapevolezza negli acquisti e nei consumi. «Non si può ancora fare affidamento a numeri, una settimana è poco spiega -. Ho clienti affezionati che sono tornati, c'è chi invece ha ancora timore a muoversi, anche se vedo movimento in città. Credo non si debba più fare un riferimento ad prima e ad un dopo, questa situazione ha fatto emergere molte cose: chiediamoci se davvero vogliamo tornare a consumare come prima. La moda intesa in senso tradizionale, quella che impone collezioni da cambiare di continuo, in questo periodo ha incassato un bel colpo. Noi abbiamo sempre pensato che un capo realizzato bene e in ottima materiale ti dura, non vogliamo svalutare i prodotti». Un cambio di passo, intanto, si è visto sulla reazione dei commercianti. La crisi è stato uno scossone per tutti che ha stimolato a rinnovarsi e a ripensarsi. «Penso a chi ha avviato il servizio di consegna a casa conclude -, è un bene. I negozi chiusi non piacciono a nessuno, ma è responsabilità di tutti i consumatori evitarlo».

LA RIPRESA

È una ripartenza con il segno più, questo sono in molti a dirlo. Senza arrivare al successo dei negozi di abbigliamento sportivo e di vendita di biciclette, che in questi dieci giorni hanno visto impennare le vendite complici anche gli incentivi del Governo, l'impressione generale è positiva. Massimo Capraro, titolare del negozio di intimo Tezenis e della gelateria Mu, non festeggia ma gli si vede il sorriso stampato in volto. «Sta andando bene ammette -, più di quanto sperassi. La ripartenza non è andata alla grande solo nei primi giorni, si vede una presenza costante di persone. Certo, non risolviamo in due settimane di buon lavoro il disastro di tre mesi di chiusura. Noto una maggior consapevolezza nella gente, si sta facendo strada il concetto di aiutare il territorio, di consumare qui. Sarà un'estate importante per la montagna, dobbiamo giocarci bene questa opportunità». Mentre parla all'ingresso della sua attività è tutto un via vai di persone, nel rispetto delle distanze. Si comprano slip, canotte, reggiseni, ma anche costumi, sebbene meno degli altri anni. Eleonora Piccin del negozio di abbigliamento Elenoire di via Roma la pensa allo stesso modo. «Il flusso non è costante, ci sono giorni migliori di altri, ma nel complesso bene tanto che sto effettuando nuovi ordini racconta felice -. Non nego che durante la quarantena ero davvero preoccupata, ma adesso mi sto rasserenando, sembra essere tornato tutto come prima. Si acquistano vestiti per andare al lavoro, regali di compleanno e io propongo anche capi per le vacanze». Qualcosa è cambiato nei negozi di ottica, l'incertezza economica ha modificato le priorità. «Sto vendendo molto e quasi esclusivamente occhiali da vista rivela Enrico Del Favero da via Roma -, perché in questo momento l'accessorio moda non viene visto come essenziale. Il passaggio c'è, ma la ripresa vera e propria è lenta. Io, vendendo un bene di prima necessità, non ho mai chiuso il negozio, ma vedo comunque che non è tutto come prima».

Alessia Trentin

