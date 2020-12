MESTRE Un ventilatore trasportabile da tenere in ambulanza per soccorrere i pazienti con gravi insufficienze respiratorie. L'attrezzatura è stata donata agli operatori del Suem 118 di Mestre dal Rotary Club Distretto 2060 di Padova all'Ulss 3. «Si tratta di un ventilatore trasportabile - spiega il direttore del 118, il dottor Paolo Rosi - che sarà a disposizione delle nostre ambulanze. Permetterà di trattare durante il trasporto i pazienti che necessitino di ogni livello di ventilazione per respirare. L'ambulanza dotata di questa strumentazione si trasforma in una postazione di Terapia intensiva, poiché questo ventilatore, pur di dimensioni e peso limitati, permette di gestire in sicurezza anche i pazienti intubati che necessitino di tecniche speciali di ventilazione artificiale». La strumentazione donata, del valore di più di 20mila euro, che si aggiunge ad altri apparecchi donati dallo stesso Rotary, può essere utilizzata anche per i bambini e, rispetto ai ventilatori da trasporto normalmente utilizzati in ambulanza, consente il monitoraggio dei parametri della ventilazione durante il trasferimento in ospedale. È evidente come questo tipo di ventilatore sia diventato uno strumento il cui utilizzo è frequente anche durante i trasporti del Suem 118 di pazienti affetti da Covid-19. A ricevere la strumentazione, dalle mani del presidente del Rotary Club Distretto 2060, Roberto Paccagnella, e del socio delegato Roberto Busetto, è stato il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, che ha ringraziato il Rotary: «Un gesto di grande valore».

