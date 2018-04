Un vaporetto al minuto sotto il ponte degli Scalzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA «Venezia ha dei limiti fisici di cui a volte nemmeno i residenti tengono conto, qui tutti devono mettersi in testa che non può esserci una crescita esponenziale dei servizi. Come Actv siamo molto vicini al massimo possibile di risposta, ma se anche avessimo a disposizione più uomini e mezzi non miglioreremmo le condizioni di trasporto. Al massimo accorceremmo le code».Giovanni Seno, direttore generale di Avm, è uno che per forma mentis e background professionale va sempre dritto al punto e non ama i giri di parole a...