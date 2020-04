L'INIZIATIVA

BELLUNO «Non si può non concedere un ultimo saluto». Lorenzo Donadel dell'omonima ditta di onoranze funebri di Belluno ha deciso di non negare, anche ai tempi del coronavirus, quell'ultimo momento ai famigliari. I funerali sono vietati, si sa, come anche gli assembramenti, ma l'impresario funebre ha trovato il modo di creare comunque una cerimonia di addio.

LA SCELTA

«Quando 4 settimane fa - spiega Donadel - mi sono ritrovato di fronte i famigliari che avevano appena perso un loro congiunto che non vedevano da più di un mese, perché ospite di una casa di riposo, ho deciso di rendere possibile, in qualche modo, un ultimo saluto. Mi sono reso conto che anche solo toccare quella bara in cui c'è la mamma, il papà o i nonni, aiuta a superare questo momento difficile. Aiuta ad elaborare il lutto». Nella maggior parte dei casi, infatti, in questo periodo di emergenza, il famigliare non rivede più il proprio congiunto morto in casa di riposo: il corpo viene inserito nei sacchi speciali anti-contagio e poi la bara chiusa viene inviata alla cremazione o alla tumulazione, senza nemmeno un saluto. Dolore e solitudine caratterizzano l'addio ai tempi del coronavirus. «Ho voluto garantire un umano saluto - prosegue Lorenzo Donadel -. Ci sono delle persone che hanno i propri cari in casa di riposo e se queste persone vengono a mancare, perché sono positive, i famigliari non possono nemmeno vederle. Per questo allestiamo una camera ardente di fronte al cimitero, nel 90 per cento dei casi, ma anche di fronte alla chiesa, e il parroco, che conosceva il defunto dice due parole di conforto, una preghiera. I famigliari possono così poggiare la mano sulla bara chiusa e dire addio, in questo modo, al loro caro». Tutto ovviamente avviene nel rispetto delle regole: i presenti ben distanziati e con le mascherine, la breve cerimonia ristretta solo ai prossimi congiunti senza formare assembramenti. L'alternativa sarebbe, come avviene di solito, non avere nemmeno questo momento che aiuta anche ad elaborare il lutto, ma solo una benedizione di una urna cineraria quando le ceneri rientrano dalla cremazione. O la benedizione in obitorio. Invece con la piccola cerimonia prima della partenza del feretro per la cremazione dura circa un quarto d'ora.

LA MISSIONE

La decisione di sfidare le regole e garantire un minimo di addio Donadel l'ha presa perché, come spiega «quella di impresario funebre per me è una missione, non lo considero un lavoro. Ci sono famiglie che mi dicono guarda Lorenzo abbiamo problemi economici e consento anche pagamenti di 100 euro al mese. Non sono qui per fare cassa. Posso confessare che son fuori di 114mila euro che avanzo da famigliari, che mi pagheranno con il tempo. Io ritengo che l'impresario funebre debba essere al servizio della famiglia. Logico che se poi uno non mi paga dopo un anno o due, a quel punto anch'io gli mando la lettera dell'avvocato».

IL LATO UMANO

«Il lato umano è quello che fa la differenza- sottolinea ancora Donadel -. Dobbiamo essere in parte coinvolti. Quando vengo contattato da una famiglia che ha subito una perdita, la mia prima domanda è se sono riusciti a salutare il loro caro. Voglio entrare in contatto con loro, sono persone prima che clienti. Io scrivo le epigrafi e mi commuovo nel farlo. Forse perché nella mia storia personale non ho mai avuto realmente forti radici. Penso sia questa la ragione per cui sono sensibile a questo tema».

