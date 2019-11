Un'Udinese bella ma ancora troppo immatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un allenatore che dice di non essere allenatore e una squadra che vince e alla fine perde. I tifosi bianconeri non si annoiano con l'Udinese edizione 2019-2020, capace di buone prestazioni come di dilapidare un vantaggio commettendo folli errori con protagonisti gli elementi più esperti o di valore. È accaduto domenica contro la Sampdoria, con la squadra friulana che dopo aver dominato per quarantacinque minuti il campo ha iniziato a inciampare nei minuti di recupero del primo tempo per crollare nelle ripresa, tra i falli ingenui di William...