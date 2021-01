LA FASE QUATTRO

CORTINA Un tunnel pedonale, con un tappeto mobile, lungo 780 metri, per passare sotto il centro di Cortina e collegare la partenza della funivia del Faloria, nel piazzale della stazione, con la nuova cabinovia che dovrebbe sorgere accanto ai tennis Apollonio, diretta a Socrepes. In questo modo Cortina potrebbe superare la storica fragilità della sua organizzazione turistica, nella mancanza di collegamento fra i due versanti della conca, fra le aree sciabili della Tofana e del Faloria. E' il progetto strategico di maggior rilievo, fra quelli presentati ieri in municipio, alla firma della convenzione, siglata dal sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e da Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. La convenzione comprende la quarta fase di opere pubbliche, da realizzare nella conca.

L'EREDITÀ

«Questi altri interventi sono fondamentali per la nostra località assicura il sindaco Ghedina perché rimarranno anche negli anni a venire, come lascito dei Mondiali, che iniziano fra un mese. I progetti saranno agevolati, nel loro iter, dalla struttura commissariale, che il governo ci ha affiancato. Non sono specifici per questo evento: con questa convenzione iniziamo un percorso che porterà sino ai Giochi olimpici Milano Cortina 2026». Nelle prime fasi dell'accordo fra comune e commissario del governo sono stati realizzati lavori direttamente connessi allo svolgimento delle gare iridate: nuove piste da sci, impianti a fune, sistemi di protezione dalle valanghe, strade di accesso ai luoghi delle gare, aree d'arrivo. Questa quarta fase comprende la costruzione del nuovo centro per il curling, sotto lo storico stadio Olimpico del ghiaccio, da utilizzare per i Giochi invernali Milano Cortina 2026. E' prevista una rotatoria ad Acquabona, sulla statale 51 di Alemagna, come intersezione della strada di collegamento con l'area produttiva di Pian da Lago.

I PRIVATI

«Ci sono inoltre due proposte di privati, che speriamo di poter sostenere con un contributo pubblico, da Roma ha detto Valerio Toniolo e mi riferisco alla nuova cabinovia da Revis a Socrepes, frutto dell'investimento degli impiantisti, con la loro società Dolomiti Rete. Altri imprenditori privati propongono di creare un parcheggio interrato e un collegamento fra i due versanti della conca, per un impegno di 50 milioni di euro. In vista dei Giochi 2026 si valuta anche una sistemazione degli impianti del Faloria, mentre la società Ista intende costruire un nuovo bacino d'acqua per l'innevamento artificiale a Vervei».

LA VIABILITÀ

Per l'azienda Anas è intervenuto Mario Liberatore, del compartimento Veneto: «Il nostro compito è portare la gente a Cortina. Abbiamo interventi notevoli per lo sviluppo della viabilità fra Bellunese e Cadore, con oltre 300 milioni di euro di investimenti complessivi; il 75% è già stato sviluppato. Nei prossimi mesi realizzeremo altre opere, fuori dal tracciato stradale, per cui non intralceranno il transito». I due grandi interventi sulla viabilità, in vista delle Olimpiadi 2026, saranno le varianti alla statale 51 di Longarone e Cortina, a risolvere due pesanti strozzature. Roberto Scaramuzza di Pool Engineering ha tratteggiato gli interventi nel centro di Cortina. La nuova cabinovia si svilupperà per 1.200 metri, con un dislivello di 173, con una portata oraria di 2.400 persone. Avrà una stazione intermedia, per consentire un percorso ad angolo, ma senza discenderia. Il costo sarà di 13 milioni di euro. Alla partenza sorgerà un parcheggio interrato da 780 posti auto, del costo di 25 milioni. Altri 20 milioni dovrebbe costare il tunnel sotto il centro, lungo 780 metri, da percorrere su tappeti mobili, con partenza nel piazzale Revis e uscite intermedie alle scuole elementari e in piazzetta san Francesco, per salire sino al piazzale della stazione e alla funivia del Faloria.

Marco Dibona

