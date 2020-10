IL BILANCIO

VENEZIA Un terzo dei ricoverati in Malattie infettive del Veneto si trova negli ospedali del Veneziano. Una situazione che comunque non preoccupa le aziende sanitarie, in grado di reggere i nuovi ingressi. Numeri alla mano, è comunque la statistica plastica inquadrata dal bollettino di Azienda Zero emesso alle 17 di ieri. Che al di là di questa statistica, torna ad abbozzare un sorriso al territorio dell'area metropolitana di Venezia, dopo giorni di tempesta.

Se è vero che i nuovi positivi scoperti tra le 17 di sabato e quelle di ieri sono 69, è anche vero che è la seconda variazione di giornata più bassa da lunedì: nulla a che vedere, ad esempio, con i 141 di sabato sera o i 118 di venerdì. Di buon auspicio anche il numero totali dei ricoveri stessi - sommati Malattie infettive e Terapie intensive - calati di 11 unità rispetto alla stessa ora di sabato: 86 (ieri) contro i 97. E restano stabili a 6 il numero dei pazienti in Rianimazione. Continuano a crescere invece gli attualmente positivi, arrivati a 1.166 (+53) e mentre non ci sono nuovi decessi, l'ultimo, il 332esimo, si era verificato martedì scorso, continua la flessione delle persone in isolamento fiduciario. A ieri sera erano 2.217: 1.269 sono isolamenti da contatto e 722 sono persone positive al coronavirus, 23 delle quali con sintomi. Un numero, quest'ultimo, che si è ridotto notevolmente rispetto ai 294 dell'ultimo contatto telefonico avvenuto nei giorni scorsi, in un trend di diminuzione che è identico a livello regionale.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA