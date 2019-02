Un terremoto che allarma gli altri Comuni del litorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIERACLEA Lunedì pomeriggio erano tutti assieme in Regione, per una riunione su come programmare l'attività promozionale della costa veneziana. Da martedì sono tutti increduli e profondamente turbati dalla notizia dell'arresto del loro collega, il sindaco di Eraclea Mirco Mestre. Al pari di tutti quelli avvenuti nel Sandontese, con una serie di perquisizioni effettuate anche in alcuni uffici privati di Jesolo e San Donà. Un vero e proprio terremoto giudiziario, destinato a rimanere nella storia ma soprattutto a lasciare un segno...