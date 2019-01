«Un tavolo per decidere sull'ex caserma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sul futuro della Prandina le categorie economiche sono in perfetta sintonia. «Io spero vivamente che la destinazione a parcheggio dell Prandina possa diventare definitiva rappresentando così una scelta strategica per il turismo e il commercio - afferma Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio -. Purtroppo l'approccio al problema ha due modalità: da un lato ci sono quelli, come noi, che chiedono di potersi sedere ad un tavolo e discutere del futuro ambientale della città e c'è chi, come Legambiente, nega l'evidenza. Come ha detto...