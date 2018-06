«Un taglio netto con il mio passato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«A 60 anni uno fa un bilancio della propria vita, e io mi sono reso conto di averla buttata nel bidone. Ho praticamente sprecato questa esistenza». Per questo Angelo Izzo scrive all'allora procuratore Francesco Saverio Pavone per confessare l'omicidio di Rossella Corazzin. Lo dice lui stesso all'inizio dell'interrogatorio a Belluno. «Ma ci sono anche altre due ragioni che mi hanno spinto a farlo - prosegue -voglio operare un taglio completo con il mio passato. Poi un'altra cosa molto personale. Io per tutta la mia vita... diciamo io sono...