MESTRE L'emergenza Covid-19 ha visto impegnati in prima linea, gli operatori delle strutture sanitarie, su ogni fronte: dagli operatori del Suem118 a quelli dei diversi reparti di diagnostica e ricovero.

Il personale sanitario è stato quindi sottoposto ad un importante sovraccarico fisico ed emotivo.

«È per questo che l'Ulss 3 Serenissima - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - ha incaricato il Servizio di Psicologia Ospedaliera, e attraverso questo ha ritenuto necessario organizzare e coordinare, sia nella prima che nella seconda fase dell'epidemia, un'attività di ascolto psicologico per tutti gli operatori ospedalieri».

In ogni ospedale è presente uno sportello di ascolto-supporto, con l'obiettivo di fornire ascolto, sostegno, contenimento e normalizzazione delle reazioni emotive favorendo la gestione dello stress; le consulenze possono essere effettuate a distanza (telefonica, skipe e altre modalità) o in presenza con il più rigoroso rispetto delle misure igienico preventive di legge e nel pieno rispetto della privacy.

«Allo stesso modo l'Ulss 3 - sottolinea ancora il dg Dal Ben - si è impegnata con paralleli servizi di supporto di fronte alla pressione dell'emergenza Covid-19: quella ad esempio rivolta ai familiari dei pazienti ricoverati, sempre organizzata dal Servizio di Psicologia Ospedaliera; ma anche quella organizzata dalle Psichiatrie territoriali sia per gli utenti già in carico a questo servizio, in carico, sia per il più vasto target della popolazione comune».

