L'INCHIESTA

UDINE Un supermarket degli stupefacenti articolato per quantità e qualità. Così è stato definito dai carabinieri l'habitat dl gruppo criminale sgominato tra Cividale, la Slovenia, Udine e la Carnia. A colpire soprattutto, hanno messo in luce i militari, la giovane età e la consapevolezza dei soggetti coinvolti, la loro mentalità e capacità manageriale nel gestore un giro quasi imprenditoriale per il valore monetario ed economico delle sostanze messe in circolazione e per la modalità di gestione delle stesse. Ma non solo, c'era anche una evidente consapevolezza dell'attenzione che dovevano prestare per eludere indagini e controlli ha puntualizzato il capitano Pozzebon oltre anche ad un senso di intoccabilità che qualcuno pensava di poter vantare. Dai soggetti abbiamo recuperato anche un video che facevano circolare sulle chat di messaggistica attraverso il quale promuovevano la loro merce, la varietà e l'offerta delle sostanze stupefacenti commercializzate ha spiegato sempre il capitano - un mezzo e un veicolo promozionale per farsi pubblicità in sostanza. Una indagine dunque complessa, durata due anni, che ha messo in luce anche una rete molto ramificata ed eterogenea sul territorio provinciale, con acquirenti giovanissimi e con un canale di approvvigionamento diretto con la Slovenia. Complessivamente sono stati recuperati 2.7 chilogrammi di marijuana, 150 grammi di Mdma, 40 francobolli di LSD, in più cocaina, ecstasy e popper, bilancini di precisione, oltre ad altro materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi, per una piazza di spaccio che andava dalla Carnia a Udine. Per i quattro dopo l'arresto e la condanna restano da quantificare le pene per le violazioni di legge in concorso tra loro.

ALTRI INTERVENTI

Durante la serata di mercoledì, a Codroipo nella frazione di Pozzo, i Carabinieri sono intervenuti perché un cittadino ha notato la presenza sul fondo di un canale interrato di alcune armi. Insieme ai Vigili del Fuoco, i militari dell'Arma hanno raggiunto il punto del rinvenimento e hanno recuperato 5 coltelli a serramanico, 4 pugnali e tre pistole, queste ultime repliche delle originali. Tutto è stato posto sotto sequestro. Indagini in corso per verificare l'origine delle armi e la persona che le ha gettate in quel punto. La scorsa notte a Majano, lungo la strada provinciale 127, i militari dell'Arma della locale stazione, hanno invece fermato una vettura con a bordo un uomo di 49 anni, residente in provincia di Udine. Alla guida della propria auto, è stato sottoposto all'alcoltest che ha fatto risultare un valore alcolimetrico di 1,50 grammi per litro. L'uomo, quindi in stato di ebbrezza, improvvisamente ha dato in escandescenze minacciando e ingiuriando senza motivo i militari dell'Arma; è stato denunciato, quindi, non solo per guida in stato di ebbrezza ma anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

