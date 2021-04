Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Confcommercio Udine lancia il questionario sui temi della ripartenza post CovidLa presa d'atto che la pandemia ha massacrato le attività economiche. Ma anche, ora che i vaccini possono determinare la svolta decisiva per il superamento dell'emergenza, la ferma volontà di ripartire. Con la necessità però di comprendere preventivamente le condizioni in cui ci si muoverà. Chiedendo la collaborazione a tutti gli associati, e pure a chi non fa...