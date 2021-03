LA BUONA NOTIZIA

BELLUNO «Zero, zero, zero». In una mano il telefono. Nell'altra il mouse. La voce, invece, sembra sorpresa ed emozionata. Quei numeri che Sandro De Col, direttore del Distretto 1 di Belluno, sta leggendo dallo schermo del computer si riferiscono agli ospiti positivi delle case di riposo: zero. «Belluno, il Cadore e l'Agordino sono covid free» confida sottovoce. Di questi tempi, anche se i dati parlano chiaro, è meglio essere prudenti. Le rsa della provincia sono pulite. Tutte, tranne una. Si tratta della Antonio Brandalise di Feltre che conta un solo ospite positivo il quale, specifica De Col, «potrebbe anche non essere più contagioso». La notizia è ottima e in controtendenza rispetto a quanto sta accadendo all'esterno delle strutture per anziani. Proprio nel momento in cui le rsa tornano covid-free e possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, ecco che fuori, nelle case e nelle scuole, scoppiano i primi focolai e riprendono i contagi.

DOPO UN ANNO

È passato un anno anche per loro. Per i genitori, zii, nonni che vivono nelle case di riposo bellunesi. La popolazione più fragile che ha pagato di più, in termini di vittime, le due ondate di covid-19. Erano scoppiati focolai nelle rsa di Pedavena, Cortina d'Ampezzo, Ponte nelle Alpi, Belluno costringendo le strutture a riorganizzarsi. Quasi tutte hanno aperto aree covid, altre hanno dovuto spostare gli ospiti in strutture vicine per contenere i contagi. Cos'è cambiato allora dall'ultima ondata? «Beh, nel frattempo sono state eseguite vaccinazioni a tappeto a ospiti e dipendenti delle rsa spiega il dottor Sandro De Col Siamo ragionevolmente tranquilli. Fatte salve sorprese per le varianti del virus che non sappiamo ancora come si comporteranno».

TORNANO GLI OSPITI

C'è un'altra notizia positiva. Con il virus debellato, e posti letto disponibili a causa della pandemia, «gli ospiti delle rsa sono tornati ad aumentare. In provincia, in media, abbiamo tra i 20 e i 30 nuovi ospiti a settimana». A cui, prima dell'ingresso, viene eseguito il tampone molecolare. La protagonista della seconda ondata di contagi, nel bene e nel male, è stata la casa di riposo di Ponte nelle Alpi. A ottobre ha dovuto fare i conti con un maxi focolaio in cui si sono ammalati 40 ospiti su 60 (10 dei quali sono morti). Ma è stato anche il primo centro per anziani ad essere coperto totalmente dal vaccino Pfizer. «Nel primo periodo di marzo-aprile-maggio non avevamo avuto nessun caso ricorda il sindaco di Ponte, Paolo Vendramini Mentre nella seconda ondata il virus è entrato in rsa ed è scoppiato un focolaio, a causa probabilmente del personale della Cooperativa che gestisce la struttura». Sono ipotesi. Rimane il fatto che due terzi degli ospiti hanno contratto il virus. Una situazione drammatica che ha spinto la direzione a spostare parte degli anziani nelle strutture di Belluno e Feltre: «La risposta del personale e della dirigenza è stata eccezionale. Finalmente abbiamo sperimentato la collaborazione con l'azienda sanitaria e con le altre case di riposo del territorio».

IL SISTEMA

Le rsa hanno imparato a fare rete. Due mesi dopo lo scoppio del focolaio a Ponte nelle Alpi, la casa di riposo di Puos d'Alpago è stata allagata dal maltempo diventando inagibile. Gli ospiti, 76 anziani non autosufficienti, sono stati trasferiti in ambulanza nelle rsa di Ponte nelle Alpi e Pieve. «Nella pandemia le case di riposo hanno cominciato a parlare all'unisono conclude Vendramini Il punto da approfondire ora riguarda gli infermieri che fuggono nel pubblico. Ricordiamoci che queste case di riposo sono fiori all'occhiello e devono poter funzionare al 100%». Una cosa alla volta. La struttura di Ponte è stata la prima a completare il ciclo di vaccinazioni contro il covid-19. Di seguito, tutte le altre. Ora sono vaccinate e covid-free e si spera rimangano tali il più a lungo possibile.

Davide Piol

