PADOVA Vincere con la Lega o Zaia in Veneto è facile, ma vincere dentro la Lega è un altro paio di maniche. È un campionato a parte, con partite a volte oscure e manovre al limite fra le correnti interne. In questo giro Fabrizio Boron, presidente della Commissione regionale Sanità, rischiava di essere particolarmente esposto. Invece è risultato il più votato in provincia. Una posizione che lo sgancia da qualsiasi tutela e lo proietta in prima linea per un posto da assessore. L'ideale per la città sarebbe il referato alla Sanità per portare avanti la pratica di pediatria e del nuovo policlinico.

Presidente a che cosa prelude questo successo personale?

«Per quanto mi riguarda sono orgoglioso del risultato ma attendo assolutamente le determinazioni del presidente Zaia. Quello che importa però è che lega e Zaia hanno la maggioranza assoluta in provincia e il 50 per cento dei voti in città dove il vicesindaco era candidato presidente. È il segno che la città vuole cambiare».

Inciderà sull'amministrazione?

«È una batosta micidiale e ora Giordani dirà che non c'entra nulla con Lorenzoni? Comunque ora inizia un percorso di costruzione dell'alternativa».

Ma su quali basi? la Lega non ha mai sfondato a Padova e dove andranno i voti di ritorno di Zaia?

«È proprio questo il punto. La quantità di voti a Zaia va oltre i confini di partito, rappresenteremo un'area forte».

Fa venire l'idea di un sindaco zaiano cioè con lo scudo presidenziale, piuttosto che leghista...

«Guardi che Zaia è stato votato sicuramente anche da persone del centrosinistra che hanno visto nel suo pragmatismo una sicurezza. Ci vorrebbe un sindaco stile Veneto».

Che stipo di stile?

«Quello del fare. Cioè la caratteristica del candidato sarà chiara, quello che dobbiamo fare nei prossimi mesi sarà raggruppare il consenso, senza ragionare nel confine di partito a contando sulla capacità della persona».

Giordani incrocia molti mondi, come fargli concorrenza?

«Padova è una città importante e di potere, dove c'è una grande parte industriale, e grandi associazioni di categoria. Una forte Università e un ospedale fra i primi al mondo, e una solida realtà ecclesiale. Ci confronteremo con tutte queste anime e dovremo rappresentarle».

Con un occhio al nuovo policlinico. Un treno da non perdere...

«Ho seguito la vicenda personalmente durante il mio mandato da presidente della Commissione sanità. Ma il mio interesse parte dal lontano 1995 quando prima da consigliere di quartiere e poi da presidente lo misi nel mio programma. Del resto quando ero assessore ai Lavori pubblici a Padova mi fu chiesto di candidarmi in Regione proprio per questo motivo, favorire il progetto del nuovo policlinico che ora si trova a Padova est, come aveva detto la Lega».

E adesso?

«Oggi L'azienda ospedaliera ha già depositato il progetto del nuovo ospedale e della riconversione del Giustinianeo. Sono stato a Padova est a vedere i primi sondaggi del terreno. Abbiamo le idee chiare, grazie a Zaia».

Ma da dove viene questa vostra sicurezza?

«Il voto ha rispecchiato il sondaggio del Sole24Ore di qualche settimana fa che dava Giordani quasi all'ultimo posto in Italia per gradimento. E abbiamo già venti punti di vantaggio prima di cominciare la campagna elettorale. Il Pd è crollato, la parte di Lorenzoni si è liquefatta, con che cosa sperano di vincere?».

M.G.

