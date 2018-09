«Un satellite per controllare la salute dei monumenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI OSPITIVENEZIA Tra gli ospiti in prima fila in Machi

a c'era anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo (Lega). Ha anche la delega per l'Unesco e i rapporti con la Cei e ieri si è soffermata su un progetto spaziale per il monitoraggio dei monumenti che a giorni sarà presentato a Roma, e potrebbe arrivare anche in laguna. E sulle troppe chiese chiuse che ci sono oggi tra il centro storico e isole, circa una quarantina, che devono essere riaperte. «Prima ho incontrato la rappresentante dell'Unesco a Venezia -...