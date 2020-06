Un sabato dal sapore estivo ha favorito il primo pienone nelle spiagge del Veneziano. Ma accanto alla soddisfazione del tutto esaurito per stabilimenti e hotel, a Jesolo sono andate in scena le prime polemiche. Sotto accusa la app per la prenotazione dei posti nei tratti di spiaggia libera, ieri all'esordio, che è stata visionata da 35mila utenti ma avrebbe mostrato qualche colpo a vuoto. Il sindaco Zoggia invita alla prudenza e fa presente che siamo ancora in una fase di rodaggio. Oggi ci sarà comunque il primo vero test del nuovo sistema di accesso informatizzato, messo in campo dal Comune per limitare l'assalto alle spiagge sulla base delle disposizioni sul distanziamento. L'altro problema riguarda i proprietari di seconde case e i clienti delle strutture ricettive, e attiene al numero di ombrelloni, ridotto rispetto agli anni scorsi: c'è chi si lamenta di aver perso il posto in spiaggia.

A Bibione invece la webapp che consente di prenotare la spiaggia libera è già in funzione, e nella giornata di ieri ha garantito l'occupazione del 90 per cento degli spazi disponibili. Il Comune di San Michele al Tagliamento ha comunque avviato anche controlli anti-assembramento per evitare situazioni di sovraffollamento sulle spiagge.

