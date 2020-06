IL PIANO

BELLUNO La caserma Fantuzzi si inserisce in una maxi operazione da 35 milioni di euro, di cui 18 assicurati dal Governo. Il colpo grosso dell'amministrazione Massaro procede nonostante gli stop, gli intoppi e i rallentamenti causati dal lockdown. Al momento sono partiti i cantieri alle vecchie scuole Gabelli di via Segato, a Palazzo Crepadona, al ponte sul Gresal e alla ciclabile Antole Casoni, all'ex chiesa dei Gesuiti. Avviati anche i lavori agli spazi dell'ex caserma Piave e sbloccato, anche se non partito, il progetto per il recupero del Parco di Lambioi. Resta fermo il rinnovo del piazzale della stazione, il cui iter ha avuto intoppi e ha visto il ritiro dell'impresa assegnataria dei lavori. Nel complesso un piano che punta a ridisegnare la città, a riconsegnarla ai bellunesi più moderna, più giovane, più mitteleuropea. Palazzo Crepadona strizza l'occhio ai centri culturali del Nord Europa, per dire. La classica impostazione della biblioteca cittadina verrà stravolta, il Palazzo rivoltato da cima a fondo, gli spazi ridefiniti e alla fine se ne otterrà un centro di ritrovo per giovani con biblioteca, sì, ma anche con sale per film, bar, aree per incontri e corsi. Il cantiere è stato aperto da mesi e ha imposto la chiusura al passaggio di auto e pedoni di via Ripa, su cui si affaccia l'edificio. Fino al termine dei lavori il servizio verrà spostato a Palazzo Bembo, dove sono state allestite ad hoc un paio di saloni. Il costo complessivo dell'intervento è di 2 milioni 700 mila euro, interamente assicurati dai fondi del Bando Periferie. E' già entrato nel vivo anche il recupero della scuola elementare Gabelli fondata negli anni Venti da Pierina Boranga. La ristrutturazione del grande complesso che ha visto crescere generazioni di bellunesi costerà 6 milioni 650 mila euro, in parte assicurati da Roma e in parte del Comune. Il primo stralcio della ciclovia per il Parco Nazionale delle Dolomiti Ciclabile Antole Casoni costa invece 500 mila euro e punta a mettere in sicurezza il ponte antico sul Gresal, malridotto e in procinto di cadere, e a realizzare i primi 400 metri della ciclabile, ma solo al grezzo. Dentro il progetto ci sono il Comune di Belluno a braccetto con quello di Sedico, entrambi compartecipi della spesa con 100 mila euro ciascuno. Altri 100 mila sono messi sul piatto da Bim Gsp e Bim Infrastrutture e la restante parte arriva dal Governo, dal Fondo del bando periferie. L'ex chiesa dei Gesuiti diventerà una piazza coperta con 2.200.000 euro, 1 milione 778 mila euro andranno alla riqualificazione degli spazi esterni dell'ex caserma di via Tiziano Vecellio.

