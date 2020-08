IL CASO

VENEZIA La scoperta del primo caso, mercoledì. E poi, nei giorni successivi, i contagi che salgono e diventano 22 in totale: 16 anziani ospiti della residenza (tre dei quali ora ricoverati in ospedale) e 6 operatori, tra i quali le due dipendenti che hanno involontariamente introdotto il coronavirus all'interno dell'Antica scuola dei Battuti di Mestre, che fino a mercoledì scorso non aveva mai avuto nessun caso al suo interno. E ieri, per curare gli ospiti malati Covid ora in isolamento al terzo piano della struttura, sono arrivati anche i medici Usca dell'Ulss 3 Serenissima, cioè le squadre di medici che supportano la medicina di base e prendono in carico i positivi in isolamento a casa o nelle residenze per anziani.

«Quando sono arrivati i casi di positività abbiamo spostato gli ospiti contagiati nelle aree predisposte e posizionato in altre aree di isolamento i contatti degli anziani e dei dipendenti positivi» spiega l'ingegnere Alberto Berto che all'interno dei Battuti coordina il piano di Sanità pubblica fornito dall'Ulss 3 per prevenire l'emergenza. Partendo da quelle linee guida, l'ingegner Berto ha cucito un abito su misura per le esigenze dell'Antica scuola: il risultato è stato circoscrivere l'emergenza ad un solo piano e isolare lì il focolaio.

«Dall'inizio della pandemia avevamo preallestito due aree con una disponibilità di 18 posti letto totali. Quando abbiamo capito a cosa stavamo andando incontro e che i numeri sarebbero cresciuti - continua - abbiamo dedicato il terzo piano ad area Covid mentre il primo piano è stato trasformato in area di isolamento per i contatti. Il secondo piano ospita gli anziani che non sono né positivi né contatti di positivi mentre il quarto piano è dedicato alle quarantene dei nuovi accoglimenti da casa, pratica ora sospesa». Al momento i contatti dei 22 positivi hanno dato esito negativo al tampone, ma una nuova tornata di screening è attesa dalla metà settimana. Oggi, invece, inizierà l'indagine per ricostruire i contatti degli operatori positivi, comprese le due pazienti zero. «Tra le misure - conclude l'ingegnere - quella di servire per tutti, anche per i non coinvolti, i pasti singoli in camera. Sono stati poi cambiati i percorsi nelle pulizie: a fine settimana avremo contezza della situazione».

Sul caso dei Battuti è intervenuta ieri la capogruppo del Pd in Comune, Monica Sambo, che ha chiesto di «fare chiarezza sulle ragioni del contagio ma sopratutto che gli sforzi di tutti siano diretti a tutelare gli anziani presenti nella struttura. È evidente che l'Ipav - ha detto Sambo - è un patrimonio pubblico che va assolutamente tutelato e sostenuto, soprattutto in questa fase delicata». Mentre Fp Cgil e UilFpl, «ringraziando i lavoratori delle Ipav« chiedono «la convocazione immediata di un tavolo di confronto che coinvolga sia Ipav che la Fondazione Venezia per capire quello che è accaduto e essere informati sulle misure messe in campo».

IL BILANCIO DI IERI

Intanto il bollettino delle 17 di Azienda Zero ha registrato un rallentamento dei casi: nelle ventiquattr'ore fotografate ci sono stati 6 nuovi positivi (il totale è arrivato a 2.862), nessun nuovo ricovero (si resta a 5) e nessun decesso (fermi a 307). Gli attualmente positivi sono 149, gli isolamenti fiduciari 448. I guariti sono 2.406.

Nicola Munaro

