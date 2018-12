Un referendum per decidere la gradinata dell'Appiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il prossimo sarà un anno decisivo pure per l'Appiani, per il quale sono già stati deliberati lavori per 350mila euro. I cantieri trasformeranno infatti la palazzina che dà su via Carducci nella lavanderia del Calcio Padova e poi saranno rifatti, ingrandendoli, gli spogliatoi sotto al Monti. L'incognita, però, resta la gradinata e per sciogliere il dilemma Diego Bonavina vorrebbe indire un referendum. «Fosse per me - spiega l'assessore - terrei solo i primi 6 gradoni, in modo che lo stadio torni com'era originariamente. Nel contempo...