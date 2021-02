Un ragazzino di 11 anni che vive nel sandonatese, dopo aver contratto il coronavirus, si è aggravato per la sindrome Mis-c scatenata proprio dal Covid-19. Un caso che preoccupa Ulss 4 e pediatri. Il timore è che questo nuovo filone sanitario si sviluppi anche nel Veneto Orientale. Le condizioni del ragazzino si sono aggravate a inizio febbraio ed ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria di Padova, dove non sarebbe più in pericolo di vita. L'undicenne era risultato positivo, in forma asintomatica, a inizio gennaio, assieme a tutta la famiglia. Dopo circa quattro settimane ha iniziato ad avere febbre molto alta: ricoverato in pediatria a San Donà di Piave, i medici gli hanno riscontrato la sindrome Mis-c. Nel frattempo si è negativizzato al virus, ma ha mantenuto i sintomi della sindrome, per cui è stato deciso il trasferimento a Padova. La Mis-c è una sindrome infiammatoria multisistemica che colpisce i bambini ed è scatenata proprio dal Covid-19. Una brutta sorpresa di questa seconda ondata della pandemia, dopo che inizialmente i bambini sembravano essere quasi immuni. Quello del ragazzino di 11 anni è il primo caso nel territorio dell'Ulss 4. Il dg Bramezza è preoccupato: «Speriamo che non se ne registrino altri».

