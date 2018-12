Un provvedimento che lascia senza parole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Cosa vorremmo dal nuovo anno? Che tutti facessero la scelta dell'impegno a favore dei più deboli, per una comunità più equa, giusta e solidale. Se i 4 milioni di veneti in età per impegnarsi verso gli altri si rendessero disponibili anche per poche ore alla settimana, con continuità, ad aiutare chi ne ha bisogno (e sono tantissimi) potremmo aumentare considerevolmente i servizi e la qualità della vita dei cittadini più bisognosi. Il detto Pulisci davanti il tuo uscio e la città sarà pulita interpreta bene il principio della...