Un progetto per cambiare

Sì possiamo cambiare è un progetto del Centro Servizio Volontariato di Padova pensato per gli studenti delle scuole medie e superiori. Nato come progetto di riconciliazione, misura alternativa alla sospensione scolastica, parte dalla necessità di dare un'opportunità di cambiamento ai ragazzi discoli, come li definiva Don Milani, e si ispira al suo insegnamento: è necessario seguire soprattutto quei ragazzi che non sembrano avere opportunità e, da scarto, trasformali in potenziale per sé e per gli altri. In pratica con Sì possiamo...