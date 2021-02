SANITÀ

FOSSALTA DI PORTOGRUARO «Hanno affrontato l'emergenza sanitaria con grande professionalità, umanità ed efficienza. Ed è anche per merito loro che la nostra residenza è stata recentemente promossa ancora una volta a pieni voti dalla Regione con la procedura di accreditamento. Un'attestazione che in tempo di Covid vale ancora di più». Così Bertrand Barut, direttore della residenza per anziani Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro, che ha quindi deciso di premiare i 130 dipendenti con 30 mila euro per l'impegno profuso nell'arco di tutto il 2020 nell'assistenza agli ospiti. Un anno difficile a causa della pandemia che ha spinto il Consiglio di Amministrazione della struttura ad offrire un bonus ai propri dipendenti. «Hanno affrontato l'emergenza sanitaria con grande professionalità, umanità ed efficienza spiega Barut - Ed è anche per merito della qualità dell'assistenza che la nostra residenza è stata accreditata e promossa ancora una volta a pieni voti dalla Regione. Un'attestazione che in tempo di Covid vale ancora di più». E, infatti, accanto al premio in denaro si affianca anche l'importante riconoscimento della Regione giunto questa settimana. «Il rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale ha ottenuto il massimo punteggio in tutti i requisiti in analisi sottolinea Barut la Regione ha riconosciuto il 100% sia per quanto concerne gli aspetti strutturali che per quelli organizzativi e di assistenza. Un'attestazione che, in un anno scandito dalla pandemia ci rende ancor più orgogliosi. L'efficienza riscontrata dalla Regione è dovuta soprattutto alla flessibilità al cambiamento dimostrata da tutto il gruppo di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA