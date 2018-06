Un pozzo chiuso e il cattivo odore misteri e orrori in quella villa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLO BELLUNO «Dal pozzo della villa usciva cattivo odore. I Narducci furono costretti a chiuderlo, mi sembra mediante un getto di calce». È la testimonianza di una delle persone, sentite dai carabinieri del comando provinciale di Perugia, dopo la misteriosa morte di Francesco Narducci. Il medico perugino scomparso in circostanze misteriose è indicato da Izzo come uno dei rapitori di Rossella Corazzin, la 17enne pordenonese di San Vito al Tagliamento, sparita nel nulla mentre era in vacanza a Tai di Cadore il pomeriggio del 21 agosto...