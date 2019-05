Un ponte e due rotatorie per unire Vega e Campus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIA LA CITTÀMESTRE É un cambio epocale per Mestre. Da una parte c'è quella via Ca' Marcello che, da simbolo dell'abbandono a due passi dal centro, almeno nel primo tratto è diventata una strada patinata in cui vedi i turisti passeggiare tranquilli anche di notte, mentre fino a un paio di anni fa, quando faceva scuro, era meglio starne alla larga. Dall'altra, la parallela via Torino che non è mai decollata come strada urbana nonostante l'arredo urbano, le piste ciclabili realizzate da anni ma ben poco utilizzate. E non è servito...