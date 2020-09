L'ANALISI

ROVIGO Il plebiscito per Luca Zaia non si è smentito in Polesine. Il presidente ha conquistato il terzo mandato con un consenso record che poi potrà essere spiegato in tanti modi sia dagli analisti esperti che a seconda dei punti di vista politici dei diretti interessati, come certo la gestione della pandemia nella regione, ma anche quanto fatto in dieci anni di gestione del Veneto che evidentemente soddisfa la stragrande maggioranza di chi si è recato alle urne, per rinnovarne o incrementarne la fiducia. Poi si potrebbe mettere in mezzo l'appeal insufficiente degli sfidanti, che partivano però sempre dal problema di affrontare una corazzata che si sapeva quest'anno essere ancor più solida del passato.

LA STORIA

Tenendo ferma la barra sul Polesine, se si guarda l'andamento al voto di Zaia, si nota un andamento a onda. Nel 2010, smessa l'esperienza da ministro, fece già un grande risultato con il 55,58 per cento, con il quale aveva staccato lo scomparso Giuseppe Bortolussi (nume della Cgia di Mestre e del noto centro studi) fermatosi a 34,45% e che a oggi risulta essere il candidato del centrosinistra ad aver fatto meglio di tutti nei confronti del presidente trevigiano, con in quell'occasione una platea di altri cinque sfidanti con Antonio De Poli dell'Udc che arrivò al 6% e David Borrelli dei 5 Stelle al 3,29, gli altri con dati irrisori. Cinque anni fa Zaia scese al 45,38% in Polesine, pagando probabilmente la perdita di parte dell'elettorato leghista che seguì Flavio Tosi, candidatosi contro di lui e che giunse a 11,32%, mentre Alessandra Moretti nel centrosinistra perse rispetto a Bortolussi, toccando il 28,95%. Ci fu, poi, il grande momento dei 5 Stelle che con Jacopo Berti raggiunsero in Polesine il 12%, in un panorama di gara che vedeva solo altri due candidati fermatisi poco sopra l'uno per cento.

IL QUADRO ATTUALE

In questo 2020 c'è stato un boom di candidature, tra le quali quella della polesana Patrizia Bartelle che diventò consigliere regionale proprio cinque anni nel detto boom dei grillini, movimento che ha successivamente lasciato e l'ha portata a scendere in campo nella competizione impossibile con la coalizione Veneto ecologia solidarietà, fermatasi (al momento nel quale scriviamo) allo 0,68%. Bartelle si trova in compagnia negativa di altri cinque colleghi candidati che a malapena hanno raggiunto l'uno per cento in Veneto come in questa provincia, quali Paolo Benvegnù (a 1,05%) di Solidarietà ambiente lavoro, Rifondazione Pci; poi Daniela Sbrollini (0,53%) della coalizione renziana di Italia viva, Civica per il Veneto, Pri e Psi; Paolo Girotto (0,51) di Movimento 3V Libertà di scelta; l'ex Pd Simonetta Rubinato (0,50) e Antonio Guadagnini (0,46%).

Da questi numeri si capisce come nessuna azione di disturbo sia andata a buon fine nei confronti di Zaia, che ha fatto quel che voleva in tutti e 50 i comuni polesani, anzi forse qualcosa (ma si tratta pur sempre di decimali) può aver tolto alla coalizione di centrosinistra, Il Veneto che vogliamo, di Arturo Lorenzoni che al di là della campagna elettorale che ha dovuto abbandonare a causa della positività al coronavirus, ben difficilmente avrebbe potuto raccogliere molto di più del 17,08% che segna sempre al momento nel quale scriviamo. Sia perché il presidente uscente ha fatto man bassa, sia perché i 5 Stelle sono tornati indietro di dieci anni, confermando un trend negativo sia a livello nazionale che locale nelle ultime tornate alle urne, con Enrico Cappelletti che si stava attestando sul 3,48%.

PARTITA SENZA STORIA

È evidente che di fronte a un simile quadro di risultati, anche le analisi vadano a farsi benedire perché c'è ben poco da decifrare sul fronte dei flussi di voti tra un'area politica e un'altra sul fronte dei candidati presidente: si sono canalizzati quasi tutti a senso unico. Si potrebbe forse pensare che la riduzione dei votanti, che è evidente, abbia finito col penalizzare un po' forse centrosinistra e 5 Stelle, ma si parla di dati che se anche fossero stati più vicini a queste due aree appena citate, sarebbero stati egualmente di scarso rilievo, perché certamente qualcosa sarebbe finito anche a Zaia lo stesso. Se ai tempi dei tre lustri di Giancarlo Galan si parlava del doge del Veneto, con questi risultati di Luca Zaia si dovrà coniare forse un nuovo soprannome che punti ancora più in alto.

Luca Gigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA