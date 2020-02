L'effetto bomba ha provocato anche un piccolo terremoto. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa al largo di Venezia, alle 15.37, legata proprio all'esplosione dell'ordigno bellico. La magnitudo dell'evento è stata calcolata in base alla durata del segnale, ottenendo un valore di 1,5, pari a un «piccolo evento», più difficile da localizzare rispetto a un terremoto tradizionale.

Per quel che riguarda la situazione a tera, la zona rossa è stata davvero un fortino inviolabile: dopo l'evacuazione dei 3.500 residenti che potevano trovarsi in aree potenzialmente a rischio a Mestre non si è mossa foglia. «Quel che dovrebbe succedere - ha commentato qualche buontempone - se le domeniche ecologiche fossero vere e non quel teatrino per buttare un po' di fumo negli occhi». Comunque sia i blocchi stradali che vietavano l'accesso alla zona rossa sono risultati efficaci. Di fatto le forze dell'ordine che li presidiavano non hanno avuto nemmeno un gran da fare se non fornire sporadicamente indicazioni a cittadini peraltro consapevoli (con le solite eccezioni, evidentemente) di quel che stava accadendo dopo la tambureggiante campagna di informazione delle settimane precedenti al bomba day.

