Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un picchetto davanti ai cancelli della Speedline per impedire l'uscita dei camion con il prodotto finito. La protesta degli operai della fabbrica di Tabina di Santa Maria di Sala continua: il presidio diventerà permanente da domani, quando in Regione si terrà l'incontro in videoconferenza tra Zaia e il sottosegretario del Mise Giancarlo Giorgetti. «Da qui non deve uscire più nulla»: i lavoratori, per bloccare le uscite dell'azienda,...