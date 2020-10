Un piano per evitare il collasso della scuola. Perché, con il susseguirsi di positività in ambito scolastico, ora è chiaro che l'anello debole diventano i professori. Soprattutto alle medie e alle superiori, infatti, la positività riscontrata in una classe rischia di decimare il corpo docenti di più istituti. Come è avvenuto all'Istituto alberghiero Cipriani di Adria, dove per le positività emerse in quattro studenti di tre classi è scattata l'assenza forzata di 30 docenti su 130. Per questo ora il Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 è particolarmente attento nel compiere l'indagine epidemiologica e valutare se quello del professore con l'alunno positivo sia stato un contatto realmente stretto, perché l'isolamento scatta solo dove si riscontri una situazione di reale contatto e quindi di potenziale rischio. E non solo una presenza nella stessa classe per un'ora di lezione in una settimana, tutti con la mascherina regolarmente indossata. Un concetto ribadito dal nuovo direttore del Sisp Federica Fenzi: «È stata chiesta la massima attenzione sulla definizione di contatto stretto. Nel caso il contatto non lo sia stato, l'insegnante viene liberato dall'obbligo della quarantena nel caso risulti negativo al tampone».

Campi a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA