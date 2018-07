Un piano per allargare il decreto flussi Ma il Viminale non ci sta: inammissibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Al momento l'ipotesi è allo studio del ministero del Lavoro, con la benedizione dalla Farnesina. Perché l'ipotesi di un provvedimento, che trasformi il decreto flussi in una misura per risolvere il problema delle riammissioni dei migranti passati oltre confine, potrebbe essere un pezzo della trattativa con l'Europa, Germania e Francia in testa, sulla redistribuzione dei profughi. Ma il piano di un decreto per modificare e allargare le quote di cittadini extracomunitari ai quali concedere il permesso di soggiorno, non trova...