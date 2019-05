CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un piano da 3 milioni per una ventina di canali da scavare e ripulire dai fanghi, per renderli navigabili. Il sindaco Luigi Brugnaro ha rilanciato ieri l'operazione pulizia nel corso convegno ConVivere il mare Adriatico, che si è tenuto al Terminale 103 del Porto passeggeri. «Noi adesso vogliamo portare il mercato ittico al Tronchetto - ha detto - E stiamo lavorando perché i fondali possano essere adeguati per le navi che devono passare. Ma anche per quanto riguarda i canali più piccoli, quelli interni alla città, c'è lo stesso problema....