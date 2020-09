VENEZIA (r.vitt) Perchè i bambini inizino a frequentare nidi e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia, da lunedì 14, le famiglie dovranno siglare un patto di corresponsabilità educativa con l'amministrazione a proposito delle misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti di contenimento del contagio.

E dovranno attestare con la propria firma aver letto con attenzione il piano di riapertura, che è stato presentato telematicamente classe per classe, impegnandosi a rispettare le stringenti linee guida nazionali che sono state snocciolate e tradotte in esempi pratici: in ogni scuola sarà predisposta un'area apposita dedicata all'accoglienza, sarà misurata la febbre al bambino da un'addetta Ames e saranno fatte indossare delle scarpe pulite al piccolo, chiudendo quelle con cui è entrato in un sacchetto di plastica. I genitori saranno schedati nel senso che si dovrà annotare chi è l'accompagnatore e quanto sosta nella struttura, dovranno indossare copriscarpe monouso per accedere all'area accoglienza, o in alternativa togliersi le scarpe. E se e quando i bambini usciranno in giardino dovranno avere delle altre scarpe, conservate nell'armadietto personale, anche queste sempre insacchettate. È poi previsto che indossino quotidianamente vestiti puliti e che venga conservato un cambio sigillato per le emergenze. Se un bambino o un familiare dovesse presentare sintomi riconducibili al Covid (che ormai sono qualsiasi tipo di malessere) dovrà essere usata una cura particolare: il genitore dovrà tenere a casa il figlio, informare la scuola dell'assenza, prendere contatto con il pediatra e nel caso non dovesse essere consigliato il tampone perchè escluso il Covid a priori, far rientrare il bambino con un'autocertificazione quando i sintomi siano scomparsi completamente. Le classi non interagiranno più tra loro, anzi, anche i giochi dovranno essere sanificati.

