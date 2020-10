LA RIUNIONE

BELLUNO Ascom guarda avanti, a tutela di una stagione invernale che dovrà mettere in conto anche le nuove regole in materia di distanziamento sociale previste dall'ultimo Decreto del presidente del consiglio dei ministri. Lo fa, intanto, mettendo le premesse per una alleanza che già per la stagione estiva ha funzionato. Ieri un primo faccia a faccia tra il direttore di Confcommercio di Belluno, Luca dal Poz, e il direttore generale dell'Uls 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. Un incontro anche alla luce dell'attuale quadro del contagio.

LA RICHIESTA

A chiedere il confronto, anticipando i tempi, è stata l'Ascom, con il direttore che non nasconde la soddisfazione: «Noi abbiamo necessità di dare corretta informazione, sia su come gestire i flussi che le criticità, a chi si sta preparando ad accogliere gli ospiti». E' solo ottobre e la stagione si aprirà a dicembre. Intanto il patto per fronteggiare una possibile impennata, magari con norme ancor più dure, è stilato: «Per chi opera nel turismo, in particolare, la collaborazione con i vertici sanitari della provincia è importante vista anche la situazione impegnativa a livello di Covid così si esprime il direttore Ascom più avanti ci ritroveremo sullo stesso tavolo e ci saranno rappresentanti anche del Dipartimento di prevenzione e dello Spisal».

COLLABORAZIONE

Certo è che la collaborazione rappresenta già un bel modo di avere le spalle coperte per gli iscritti all'associazione di categoria: ben la metà dei 2800 soci risultano essere operatori che ruotano intorno al motore del turismo. Albergatori, ristoratori, rifugisti. La disponibilità a collaborare viene ribadita dalla direzione dell'Uls 1 Dolomiti: «Si è trattato di un incontro interlocutorio sintetizza il direttore generale, Adriano Rasi Caldogno non abbiamo deciso ancora azioni precise, cosa si andrà a stabilire concretamente lo vedremo più avanti».

FULMINI SUL DECRETO

A tutt'oggi il contesto non aiuta: la curva dei positivi tende a salire e il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri mette nuovi paletti. Ristoranti e bar devono tirare giù la saracinesca alle 24 e, dalle 21, si possono servire solo i clienti seduti ai tavoli, che siano al chiuso o all'aperto. Al banco, comunque, nessuna bibita, nessun caffè, nessun calice è consentito dopo il rintocco delle 9 di sera. «Si colpisce dove è più semplice farlo e non vorrei che questo Dpcm fosse il preannuncio di norme ancor più severe va giù diretto Luca Dal Poz si stanno prendendo i pubblici esercizi come capro espiatorio, ma, ricordiamolo, hanno già pagato con tre mesi di chiusura rischiando il collasso. Ora non vorrei che ci lasciassimo morti sul terreno».

COMPORTAMENTO

Poi l'analisi: «Forse non saremmo arrivati a questo punto se ci fosse stato un maggior controllo intermedio a livello di comportamento sociale». Il direttore Ascom non crede che ci saranno sostanziali problemi per i ristoranti («anche se sarà sgradevole mandare via il cliente arrivato a cenare un po' tardi»), mentre a pagare pegno ancora una volta si troveranno i gestori di bar. A tal proposito, Dal Poz cita la Federazione italiana pubblici esercizi: «I dati della Fibe hanno dimostrato che i contagi collegabili all'attività di locali pubblici sono minimali».

L'ANALISI

Una stretta, quella del Dpcm che è stata mal digerita anche dai vertici di Ascom con in testa il presidente, Paolo Doglioni: «Sono sempre perplesso su iniziative che non sono controllabili è il suo parere non mi compete un giudizio politico, ritengo, peraltro, che la legge deve essere chiara, mentre questo decreto crea solo maggior confusione. In generale, poi, gli allarmismi non bloccano la pandemia e non portano vantaggio al nostro turismo».

Daniela De Donà

