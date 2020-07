IL RITRATTO

MESTRE Andrea Baldan, classe 1969, è stato uno dei lanciatori di casa nostra più in vista negli anni 90. Cresciuto al Ga Coin di Mestre, plasmato inizialmente da Osvaldo Zucchetta indi passato sotto la guida tecnica di Luca Favaron. La sua massima espressione dalla pedana l'ha esternata nel Campionato italiano di società assoluti. Era il giugno 1996. Lì Andrea ha fatto il capolavoro. Unico successo delle canotte nere il suo nel peso, con metri 16,66. Poi anche altro podio, nel lancio del disco dove, con la misura di 50,92 metri, guadagnò l'argento. Costernato il direttore sportivo mestrino Gilberto Sartorato che ricorda: «Un gigante, buon valido lanciatore che, ancora adesso, si trova ai vertici del ranking societario delle specialità».

«Era un ragazzo solare, sempre con la battuta pronta. Ho appreso la notizia su Facebook, sono rimasto sconcertato». Ruggero Pertile, direttore tecnico di Assindustria Sport ed ex maratoneta olimpico, ricorda così Andrea Baldan che ha gareggiato con la società padovana negli anni Novanta. «Quando andavamo in trasferta gli piaceva scherzare. Si caricava bevendo tre Coca cola prima della gara, mentre io che facevo mezzo fondo non potevo permettermelo».

Anche Chiara Arrigoni, moglie di Pertile e responsabile del gruppo podistico di Assindustria, conosceva bene Baldan che prima del lockdown aveva partecipato a una rimpatriata delle vecchie glorie del club gialloblù. «Un anno fa è venuto a mancare un'altra persona a noi cara del gruppo e abbiamo deciso di rivederci con tutti gli atleti degli anni Novanta, come è anche il nome del nostro gruppo Whatsapp. Andrea è stato un trascinatore, è stato sempre una persona con la quale si faceva prima a ridere che a parlare di qualsiasi altra cosa. Purtroppo raccontava che dopo la separazione aveva avuto un periodo buio e infatti era dimagrito parecchio. Non se l'aspettava nessuno che sarebbe finita così». Non manca un aneddoto. «Mi allenavo con lui al campo San Giuliano e mi spostava la macchina alzandola di peso. Avevo una Fiat 126 e ogni volta che la parcheggiavo non la trovavo più nel punto in cui l'avevo lasciata dato che era tre-quattro posti più in là». (f.mar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA