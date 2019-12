Un Paese che investe soltanto sul passato

Francesco Grillo

Investiamo in educazione - dagli asili alle università - 4,3 volte di meno di quello che spendiamo in pensioni. Investiamo meno di chiunque altro nella preparazione di chi nel mondo del lavoro sta per entrare (secondo Eurostat, il 3,8% della nostra ricchezza nazionale e solo la Romania ci sta dietro, tra i 28 Paesi dell'Unione) e più di tutti nella protezione di chi da quel mondo è uscito (secondo l'Oecd, al 16,2% siamo preceduti solo dalla Grecia). È questo il numero che più di ogni altro fotografa il suicidio perfetto. Di un Paese che sembra aver, da tempo, rinunciato ad avere un futuro.

È, dunque, utile l'atto di denuncia, pagato con le dimissioni, del Ministro dell'Istruzione. Lorenzo Fioramonti spesso si è distinto per opinioni controverse, ma stavolta ha acceso un faro su un nodo strutturale. Che nessun governo, in venticinque anni di revisioni più o meno intelligenti della spesa pubblica, è riuscito a sciogliere. E che sta strozzando l'Italia.

Certo non basta spendere di più in educazione per ottenere risultati migliori. Come nota l'Economist nel commentare gli ultimi risultati del Pisa - il test somministrato dai ricercatori dell'Oecd di Parigi a seicentomila quindicenni di 72 Paesi - la correlazione tra spesa per studente e competenze si sta indebolendo. Conta molto, anche l'organizzazione e la formazione degli insegnanti che l'Estonia e la Finlandia sperimentano (...)

