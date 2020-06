Da oggi riapriranno i parchi pubblici a Fiesso d'Artico.

Da tempo le famiglie chiedevano al comune di aprire le aree verdi, come previsto da un decreto di alcune settimane fa.

Le difficoltà di riaprirli però erano legate all'obbligo di sanificare giornalmente le giostrine e dall'imposizione di sorveglianza per far rispettare le disposizioni sanitarie.

Per quanto riguarda la sorveglianza, con il Dpcm di giovedì 11, i comuni sono stati esonerati dalla responsabilità mentre per la sanificazione è stato stipulato un accordo con Veritas. Il Comune di Fiesso d'Artico, come il Comune di Dolo e Vigonovo, avrà un operatore ecologico che, una volta al giorno, sanificherà le giostrine dei parchi. Un tema, quello delle aree giochi, che aveva inevitabilmente tenuto banco per settimane, con i bambini in periodo post isolamento costretto a guardare solo da distante gli amati campetti.

«Vi avevo chiesto di avere pazienza, vi avevo assicurato che ci stavamo lavorando dice il sindaco Andrea Martellato da oggi le famiglie e i bambini potranno tornare a frequentare i parchi.

Il Comune ha cercato un modo per poter sanificare i giochi con costi adeguati, senza che tale scelta potesse privarci di altro.

Ricordo che la sanificazione è solo una delle cose che deve essere fatta per poter far giocare i nostri figli, oltre a ciò serve la collaborazione preziosa di voi genitori: assicuratevi la pulizia delle mani dei vostri bambini, prima di utilizzare i giochi, il rispetto della distanza di un metro e, dove non possibile, usate le mascherine ».

Il sindaco ricorda che l'amministrazione sta lavorando per sostenere al meglio le famiglie con un programma articolato su più fronti: si sta lavorando, in questo momento, al rimborso del trasporto scolastico e per calmierare i costi dei centri estivi, che quest'anno manterranno i prezzi invariati rispetto all'anno scorso.

Roberta Pasqualetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA